أسعار العملات الرقمية: البيتكوين ينخفض إلى 38 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الأربعاء 27/4/2022، انخفاضاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.80 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 3.68% عن اليوم الماضي.

وتبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.26%، ما يعادل انخفاض قدره 0.05% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية:

انخفض سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 3.95% لتسجل نحو 38,929 دولار.

انخفض سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 4.03% لتسجل نحو 2,880 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.01% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 2.81% لتسجل نحو 390 دولار.

ارتفع سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.02% لتسجل نحو 1.00 دولار.

انخفض سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 1.74% لتسجل نحو 99 دولار.

انخفض سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.77% لتسجل نحو 0.653 دولار.

انخفض سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 7.67% لتسجل نحو 88 دولار.

انخفض سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 5.72% لتسجل نحو 0.8418 دولار.

انخفض سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 13.10% لتسجل نحو 0.1422 دولار.