قد يؤدي إلى الوفاة.. إليكم مخاطر انخفاض ضغط الدم

تحدث طبيب روسي عن الأسباب التي قد تجعل انخفاض ضغط الدم المفاجئ خطيراً، وقراءات مقياس التوتر التي تحتاجها لاستدعاء سيارة إسعاف.

وقال زاور شوغوشيف، رئيس أطباء القلب في شبكة عيادات "RZD-Medicine"، إنه من المقبول بشكل عام أن يكون معدل ضغط الدم هو 120/80، إلا أنه في الواقع تكون حدود الضغط الطبيعي أوسع.

وأضاف أن الحد الأدنى للضغط الطبيعي هو 90/60، والحد الأعلى هو 140/90.

وأشار شوغوشيف، إلى أن انخفاض ضغط الدم المفاجئ محفوف بمخاطر جسيمة، فقد يؤدي إلى خلل في تدفق الدم إلى الأعضاء الداخلية وبالتالي يتسبب في أضرار لا يمكن علاجها.

وأوضح الطبيب الروسي، أنه حال الشعور بالضعف ودوخة وضعف تنسيق الحركات، فيجب قياس الضغط فورًا، وإذا كانت قراءات مقياس التوتر أقل من 85/60، فيجب استدعاء سيارة إسعاف، قائلًا: "هناك أمراض تتطور بسرعة بسبب انخفاض ضغط الدم".

وتابع شوغوشيف: "عندما يكون الضغط أقل من 85/60، يتطور كل شيء بسرعة كبيرة، وإذا لم تستدع سيارة إسعاف في الوقت المناسب، فقد ينتهي هذا الوضع بالموت، كل هذا يتوقف على السبب الأولي الذي تسبب في انخفاض الضغط".