رام الله: مساعي للاقتراض من البنوك لصرف دفعة من مخصصات الشؤون

نقلت مصادر إعلامية، عن المفوض العام لوزارة التنمية الاجتماعية بغزة لؤي المدهون، اليوم الأربعاء 27/4/2022، أن الحكومة برام الله، تسعى للاقتراض من البنوك لصرف دفعة من مخصصات الشؤون الاجتماعية.

وأفاد المدهون ، أن الوزارة رشحت 12 ألف أسرة لتستفيد من منحة 700 شيقل مقدمة من البنك الدولي، التي ستُصرف قُبيل عيد الفطر السعيد وفقًا للوعودات التي تلقوها.

واعتاد منتفعو "الشؤون الاجتماعية"، على استلام مخصصات مالية من قبل الحكومة الفلسطينية، بشكل دوري، مرة واحدة كل 3 شهور، إلا أن هذه المخصصات لم تصرف لمستحقيها منذ عام.

ويبلغ عدد الأسر المستفيدة من مخصصات "الشؤون الاجتماعية" في غزة نحو 80 ألف أسرة، عدد أفرادها يزيد عن نصف المليون.

وتقول الحكومة الفلسطينية في رام الله، إن تأخر صرف المستحقات يعود لعدم توفر التمويل اللازم لذلك.