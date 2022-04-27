صواريخ "كاليبر" الروسية تدمر شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية في أوكرانيا

دمرت، اليوم الأربعاء، صواريخ "كاليبر" مستودعات تحتوي على شحنة ضخمة من الأسلحة والذخيرة الأجنبية على أرض معمل الألمنيوم في زابوروجيه بجنوب أوكرانيا.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، بتدمير حظائر للطائرات في أرض مصنع زابوروجيه للألمنيوم احتوت على دفعة كبيرة من الأسلحة والذخائر الأجنبية التي قدمتها الولايات المتحدة ودول أوروبية للقوات الأوكرانية.

واستهدف طيران الجيش الروسي، 59 منشأة عسكرية أوكرانية خلال الليلة الماضية.

وقتل أكثر من 120 من عناصر الوحدات القومية المتطرفة وتدمير 35 قطعة من المدرعات، إضافة إلى منظومة Buk-M1 للدفاع الجوي.

وأشار إلى أن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت 18 طائرة مسيرة أوكرانية، بينها اثنتان من طراز "بيرقدار تي بي 2"، وصاروخا تكتيكيا من طراز "توتشكا أو".

وأنجزت القوات الصاروخية المدفعية 573 مهمة إطلاق نار في أوكرانيا خلال الليل وأصابت جراءها432 منطقة تمركز للقوات والمعدات العسكرية و67 موقعا مدفعيًا وبطاريتين لراجمات الصواريخ و7 مستودعات ذخيرة.

ودمرت القوات الروسية، 141 طائرة أوكرانية، و110 مروحيات، و607 طائرات بدون طيار، و273 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2596 دبابة ومدرعة أخرى، و296 راجمة صواريخ، و1134 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، إضافة إلى 2413 مركبة عسكرية خاصة.