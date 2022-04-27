روسيا توقف توريد الغاز لهاتين الدولتين والأسعار تُحلق

قفزت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا اليوم، بنحو 21% بسبب تعنت بلغاريا وبولندا وعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل الأمر الذي دفع "غازبروم" لوقف الإمدادات لهاتين الدولتين.

وفي بداية تعاملات الأربعاء قفزت أسعار عقود الغاز في البورصات الأوروبية بنحو 21% وتجاوزت مستوى 1350 دولارا لكل ألف متر مكعب.

وجاء الارتفاع في ظل قيام شركة "غازبروم" الروسية بوقف إمدادات الغاز الروسي لبولندا وبلغاريا لعدم قبولهما سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

واليوم أعلنت "غازبروم"، أنها أوقفت إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى بلغاريا وبولندا بسبب عدم قيام الدولتين بسداد ثمن الإمدادات بالروبل.