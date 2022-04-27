وكالة إيرانية: لا اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي قريبا

كشفت وسائل إعلام إيرانية، حقيقة الأنباء التي تحدثت عن قرب اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي لإعلان الاتفاق النهائي.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض، قوله إن "زيارة الوزراء إلى فيينا كان مطروحا منذ الأشهر الماضية إذا تم التوصل لاتفاق، إلا أن الموعد لا يزال مجهولا، وطالما أمريكا ترفض الخطوط الحمراء لإيران فإن هذا الأمر لن يحدث".

وأوضحت الوكالة أن "قناة العربية الإخبارية زعمت في خبر أن اجتماع وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتفاق النووي سيعقد في فيينا وسيتم الإعلان النهائي عن اتفاق إحياء الاتفاق النووي، وهذا الخبر عار عن الصحة".

وأضافت أن "الضغوط المتزايدة من الدول الأوروبية على أمريكا لقبول شروط إيران وتنفيذ تعهدات الاتفاق النووي دفع الوسيلة الإعلامية السعودية إلى الدخول في حرب نفسية للتخفيف هذا الضغط"، على حد تعبيرها.

وقبل أكثر من عام، بدأت إيران والقوى المنضوية في اتفاق العام 2015 (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا، الصين)، مباحثات في فيينا شاركت فيها بشكل غير مباشر الولايات المتحدة التي انسحبت أحاديا من الاتفاق عام 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب.

وتهدف المفاوضات التي تجري بتنسيق من الاتحاد الأوروبي، الى إعادة واشنطن لمتن الاتفاق ورفع عقوبات فرضتها على طهران بعد انسحابها، مقابل امتثال الأخيرة مجددا لالتزاماتها التي تراجعت عنها بعد الخطوة الأمريكية.