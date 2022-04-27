100 ألف سيارة كهربائية خلال سنوات في السعودية

أعلنت الحكومة السعودية توقيع اتفاقية لشراء مركبات كهربائية مع شركة لوسد الأمريكية، بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، يتضمن الاتفاق أن تشتري المملكة مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة، وبحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات.

وأشارت الوكالة إلى أن الاتفاقية تعد خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين.

وأضافت أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي تماشيا مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما ولي العهد محمد بن سلمان، وكذلك تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

ولفت البيان إلى أن المملكة اختارت شركة لوسِد كونها تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت مجموعة لوسِد للسيارات الكهربائية توقيع اتفاقيات مع وزارة الاستثمار السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ في إطار التمهيد لإقامة مصنع إنتاج متكامل لسياراتها في المملكة.

وتتوقع الشركة الأمريكية أن ينتج عن اختيارها بناء أول منشآتها الدولية في السعودية عن حجم أعمال يقارب 3.4 مليار دولار على مدى السنوات الخمس عشرة القادمة.

ومن المتوقع أن تتحول السعودية إلى مركز رئيسي للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنويًا.