القيادي البطش: الشهداء عناوين فلسطين في الدفاع عن الأرض والمقدسات

أكد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الاسلامي الشيخ خالد البطش، اليوم الأربعاء، أن الشهداء هم عناوين الشعب الفلسطيني الذي يقدم كل يوم التضحيات دفاعا عن أرضه ومقدساته.

جاء ذلك خلال كلمة القاها الشيخ خالد البطش في افطار أقامته حركة الجهاد الاسلامي وسرايا القدس في مدينة جباليا النزلة لعوائل الشهداء والجرحى ، بملتقى الشهيد معاذ العجوري .

وشدد القيادي البطش على الاستعداد الدائم للدفاع عن المسجد الأقصى واليقظة من محاولات العدو لتنفيذ مخططاته العدوانية في الاقصى والقدس بعد انتهاء شهر رمضان المبارك .

ووجه القيادي البطش التحية لعوائل الشهداء وآباءهم وخص بالذكر والد الشهيد رعد حازم ، مستذكرا شهداء جنين وأبطال معركة سيف القدس وفي مقدمتهم الشهيد حسام ابو هربيد والشهيد باسم عيسى والشهيد ابو فهيم المملوك وجميع الشهداء الاكرمين .

وقال الشيخ البطش: "إن جهاد شعبنا مستمر طالما بقي الاحتلال جاثما على أرضنا ، مبينا أن وصية الشهداء لنا بأن نحمل السلاح من بعدهم ونبقي رايتهم مشرعة في وجه الأعداء الغاصبين".

وأشاد الشيخ البطش بوحدة شعبنا التي تجسدت في ميادين الثورة والغضب وفي جنين والقدس وكل مدننا وقرانا ومخيماتنا .

وترحم الشيخ البطش على روح الشهيد معاذ العجوري الذي آثرنا أن يحمل هذا الملتقى اسمه لتاكيد ارتباطنا وتلاحمنا بأبناء شعبنا الذين هجروا وابعدوا قسرا عن هذه الارض لكن اعينهم ترنو لتحريرها والعودة إليها.

وقال إن شعبنا في كل الساحات يجاهد ويقدم التضحيات وقادتنا يقدمون فلذات اكبادهم دفاعا عن كرامتنا وعن مقدساتنا ولتبقى جذوة الجهاد المقاومة مشتعلة .

وقد سادت أجواء أخوية وايمانية حفل الافطار الذي اقيم برعاية كريمة من جمعية أرض السلام للتنمية حيث أثنى مقدم الحفل على جهودها الخيرية واسهاماتها في تعزيز الصمود وبناء المساجد واغاثة الفقراء .







