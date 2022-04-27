تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
تقارير
عربي ودولي
رياضة
منوعات
مقالات
أسرى
المزيد
اقتصاد
الإعلام العبري
محلي
القدس
مؤسسات
اتصل بنا
من نحن
حالة الطقس
القدس - فلسطين
الثلاثاء
27° - 24°
أسعار العملات
دولار أمريكي
3.27
يورو
3.52
جنيه مصري
0.18
دينار أردني
4.62
جنيه إسترليني
4.17
الرئيسية
أحداث الساعة
تفاصيل الخبر
فيديو يوثق لحظة استشهاد"احمد مساد" الذي ارتقى فجراً برصاص الاحتلال في جنين
فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:55 ص
27 ابريل 2022
لحظة استشهاد شهيد مخيم جنين
متعلقات
استشهاد شاب من جنين متأثراً باصابته برصاص الاحتلال أمس
06:49 ص
استشهاد فتاة متأثرة بجراحها برصاص الاحتلال في جنين
11:15 م
فيديو محزن ومؤثر لوداع والدة الشهيد محمد عساف الذي ارتقى صباح اليوم
11:04 ص
شهيدان و15 إصابة بينها 3 خطيرة برصاص الاحتلال خلال اقتحام جنين
08:51 ص
عاجل