طالع حالة الطقس فلسطين اليوم 27-4-2022

أفادت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، بأن الجو يكون غائمًا جزئيًا إلى صاف فيما لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد الجوية، أن الرياح تكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وبينت أن الحرارة تبقى يوم غد الخميس على ما هي عليه دون تغير يذكر ، فيما تبقى الأجواء صيفية الطابع نهاراً وحرارة عند نهاية العشرينيات مئوية في المناطق الجبلية وعند مطلع الثلاثينيات مئوية في المناطق السهلية والساحلية.

وأشارت إلى أنه أجواء لطيفة جدا ومنعشة حاصة في الجبال تسود ليلة غد، فميا تكون الرياح غربية الى شمالية غربية .