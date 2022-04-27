اعتقال 6 صيادين.. الاحتلال يُطلق النار صوب قاربي صيد ببحر رفح ويسحبهما إلى جهة مجهولة

اعتقلت زوارق الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الأربعاء 27 ابريل 2022، ستة صيادين فلسطينيين في بحر محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفاد اتحاد لجان الصيادين، بأن زوارق الاحتلال فتحت نيران رشاشاتها صوب قاربي الصيد، وسبحتهما إلى جهة مجهولة، واعتقلت 6 صيادين أثناء عملهما.

وذكر الاتحاد في بيان له، أن بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين أثناء إبحارهم شمال بحر مدينة رفح، وهم محمود نبيل البردويل ومحمد اسعيد أبو بطن وخليل ايمن البردويل ومحمد أيمن البردويل ومحمد إبراهيم البردويل وإبراهيم هويشل أبو عدوان.

هذا، وتتعرض مراكب الصيادين بشكلٍ متكرر لاستهداف متواصل من زوارق الاحتلال، التي تحرمهم من الصيد بحرية، في وقت تغلق البحر أمامهم وتقلص مساحة الصيد بين الفينة والأخرى.