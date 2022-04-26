أسعار الذهب اليوم في الأردن الأربعاء 27 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في الأردن، خلال تعاملات الأربعاء 27 أبريل 2022، وسط صعود تصحيحي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الأردن نحو 43.45 دينار (61.26 دولار) مقارنة مع 43.29 دينار (61.02 دولار) في تعاملات الإثنين.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في الأردن إلى 38.02 دينار (53.60 دولار)، مقارنة مع 37.9 دينار (53.63 دولار) أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الأردن إلى 32.59 دينار (45.95 دولار)

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الأردن، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 25.35 دينار (35.74 دولار). وسعر الذهب عيار 12 إلى 21.73 دينار (30.63 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الأردن

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في الأردن خلال التعاملات الصباحية إلى 1,351 دينارا (1,905 دولارا)، مقارنة مع 1,350 دينارا (1,903 دولارا).

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب اليوم في الأردن إلى 304.17 دينار (428.83 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل تصحيحي بعد هبوط حاد في ختام جلسة أمس الإثنين، مع استمرار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات بزيادات كبيرة على أسعار الفائدة الأمريكية.

وفتحت أسعار عقود الذهب الفورية اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.25% أو 4.5 دولارات، ليستقر سعر الأونصة الواحدة عند 1902.3 دولار.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ليستقر أعلى مستويات 101.58 نقطة.

وفقدت أونصة الذهب أكثر من 90 دولارا منذ تعاملات الجمعة الماضية، متأثرة بتصريحات الفيدرالي الأمريكي حول زيادات قوية على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

والخميس الماضي، خرجت تصريحات لمحافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، والتي أكد فيها على ضرورة تسريع رفع الفائدة بشكل أكبر.

وقال: "رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة، مع التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ملتزم بتحقيق هدف التضخم 2.0%".

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.