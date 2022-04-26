أسعار الذهب اليوم في سوريا الأربعاء 27 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في سوريا، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022، وسط صعود تصحيحي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، نحو 153.914 ألف ليرة (61.26 دولار).

ووفق موقع "أسعار الذهب اليوم"، بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 134.678 ألف ليرة (53.60 دولار).

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 115.437 ألف ليرة (45.95 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89.784 ألف ليرة (35.74 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 4.789 مليون ليرة (1,905 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.077 مليون ليرة (428.83 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل تصحيحي بعد هبوط حاد في ختام جلسة أمس الإثنين، مع استمرار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات بزيادات كبيرة على أسعار الفائدة الأمريكية.

وفتحت أسعار عقود الذهب الفورية اليوم الثلاثاء، على ارتفاع طفيف بنسبة 0.25% أو 4.5 دولارات، ليستقر سعر الأونصة الواحدة عند 1902.3 دولار.

في المقابل، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام نحو 6 عملات خلال تعاملات في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء ليستقر أعلى مستويات 101.58 نقطة.

وفقدت أونصة الذهب أكثر من 90 دولارا منذ تعاملات الجمعة الماضية، متأثرة بتصريحات الفيدرالي الأمريكي حول زيادات قوية على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

والخميس الماضي، خرجت تصريحات لمحافظ الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، والتي أكد فيها على ضرورة تسريع رفع الفائدة بشكل أكبر.

وقال: "رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروح على الطاولة، مع التأكيد على أن الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ملتزم بتحقيق هدف التضخم 2.0%".

والذهب شديد الحساسية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية في المدى القصير وزيادة العائد على سندات الخزانة لأن ذلك يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.