سعر الذهب في لبنان اليوم الأربعاء 27 أبريل 2022

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في لبنان، الأربعاء 27 أبريل/نيسان 2022، تزامنًا مع صعود المعدن النفيس في الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم في لبنان

وصعد سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في لبنان، خلال التعاملات المسائية، إلى نحو 92.906 ألف ليرة (61.26 دولار).

وزاد سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في لبنان اليوم، إلى نحو 81.295 ألف ليرة (53.61 دولار).

كما ارتفع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في لبنان، إلى نحو 69.681 ألف ليرة (45.95 دولار).

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في لبنان، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 54.196 ألف ليرة (35.74 دولار).

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في لبنان

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في لبنان، خلال التعاملات المسائية، ارتفاعا إلى نحو 2.889 مليون ليرة (1905 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في لبنان (8 جرامات من عيار 21)، نحو 650.361 ألف ليرة (428.86 دولار).

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميًا، ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1903.70 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0953 بتوقيت جرينتش. ولامست الأسعار 1890.20 دولار أمس الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ 29 مارس/أذار.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5% إلى 1904.40 دولار للأوقية.

ومع توقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل من اجتماعيه المقبلين، ساد قلق في الأسواق من احتمال أن تعرقل الوتيرة السريعة للتشديد تعافي الاقتصاد العالمي.

كما تأثرت الأسواق بالتداعيات الاقتصادية لإغلاقات الصين لمواجهة كوفيد-19.

وارتفع الدولار، الملاذ الآمن المنافس، إلى أعلى مستوى في عامين، مما يجعل الذهب المسعر بالدولار أكثر تكلفة لحائزي العملات الأخرى ويكبح تحقيقه المزيد من المكاسب للمعدن النفيس.

في غضون ذلك ارتفع البلاديوم 1% إلى 2166.26 دولار للأوقية، بعد يوم من مخاوف إزاء انخفاض الطلب بسبب إغلاقات كوفيد في الصين، مما أدى إلى تراجعه بنسبة وصلت إلى 12.9%.