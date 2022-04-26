طريقة تحضير الكعك الفلسطيني الأساور 2022

مع اقتراب عيد الفطر المبارك 2022، تبحث النساء عن طريقة عمل الكعك الفلسطيني لاستقبال عيد الفطر السعيد، حيث تلجأ النساء للبحث عن طريقة سهلة ومضمونة لطعم لذيذ وشهي بمكونات بسيطة، ويعتبر الكعك من الحلويات العربية الشهيرة والتي يتم اعدادها في العيد بشكل خاص، ويتم صنع الكعك الفلسطيني بطريقة خاصة ومختلفة، وكعك العيد هو نوعٌ من أنواع المخبوزات والمعجنات الشهيرة، والتي يتمّ صنعها في الأعياد، وهي تُعتبر من أهمّ طقوس العيد، وتشتهر فيه فلسطين وبلاد الشام ومصر.

طريقة تحضير كعك العيد الفلسطيني الأساور

ويبدأ تحضير من قبل النساء خلال هذة الايام وحتى يوم العيد يتم تحضير كعك العيد قبل قدومه بعدّة أيام، ويُحضّر كعك العيد في معظم الدول، مع اختلافات بسيطة في طريقة التحضير حسب الدولة وعادتها، ويتمّ صنع كعك العيد بطريقتين: كعك العيد بالسميد، وكعك العيد بالطحين، ويتمّ حشوه بالعادة بالتمر؛ وهي الحشوة الأساسية للكعك.

يمكنك إعداد كعك الاساور الفلسطيني كتحلاية لعيد الفطر المبارك 2022 أول أيام عيد الفطر المبارك.

المكونات

500 غرام طحين

1⁄2 كوب سمن

1⁄2 كوب زيت نباتي

1⁄2 معلقة صغيره محلب

3 معالق كبيرة سمسم

1⁄4 كوب حبة البركة

1 معلقة كبيرة سكر بودرة

رشه ملح

1 معلقة كبيرة شمر مطحون

1 معلقة كبيرة يانسون مطحون

1⁄2 معلقة صغيره بايكنغ باودر

1⁄2 معلقة صغيره خميرة

3⁄4 كوب ماء دافئ

مقادير الحشوة:

250 غرام معجون تمر

1⁄2 معلقة صغيره شمر مطحون

1⁄2 معلقة كبيرة يانسون مطحون

1 1⁄2 معالق كبيرة سمن

الخطوات

1- أخلطي الدقيق، السمسم، الشمر، اليانسون، الملح، السكر، المحلب وحبة البركة.

2- ذوّبي السمن مع الزيت واسكبي المزيج فوق خليط الدقيق أضيفي البايكنغ باودر واخلطي المزيج حتى يتجانس.

3- أخلطي الخميرة مع رشة سكر وربع كوب من الماء. أضيفي الخليط إلى العجينة مع الكمية المتبقية من الماء واتركي العجينة ترتاح

4- أخلطي معجون التمر، الشمر، اليانسون والسمن.

5- شكلي العجين على شكل دائرة، شكلي التمر على شكل اصبع وضعيه في العجينة ولفيه على شكل دائرة

6- صفي الكعك في صينية وادخليه الفرن