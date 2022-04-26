قطاع غزة يسجل أول حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، مساء اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، عن تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول العامل المسبب.

وقالت الصحة في بيان صحفي صدر عنها: "في إطار متابعة وزارة الصحة الفلسطينية لما تم تسجيله عالمياً من حالات التهاب كبدي مجهولة العامل المسبب وتفعيل منظومة الترصد لمثل هذه الحالات، تم تسجيل حالة التهاب كبدي حاد مجهول السبب وهي لطفل يبلغ من العمر 8 سنوات يعاني من التهاب كبدي حاد وشديد استدعى دخوله الى العناية المركزة لتلقي العلاج المناسب".

وأشارت الوزارة إلى أن الطواقم الطبية المعنية تقوم بالتقصي الوبائي للحالة والمتابعة الحثيثة لرصد أي حالات أخرى.

ونوهت الوزارة الى أن منظمة الصحة العالمية اعلنت خلال شهر ابريل الجاري عن تسجيل 170 حالة التهاب كبدي حاد وشديد في العديد من دول العالم والداخل المحتل ولم يتم التعرف حتى الان على العامل المسبب لتلك الحالات