وزير الصحة برام الله يصدر تعليماته لدائرة العلاج بالخارج في غزة بالعودة للعمل

فلسطين اليوم-رام الله

أصدر وزير الصحة في حكومة رام الله د. فتحي أبو مغلي، اليوم، تعليماته إلى مدير وموظفي دائرة العلاج بالخارج إلى الالتحاق غدا الأحد بدائرتهم في قطاع غزة دون أي شروط.

وطالب أبو مغلي، موظفي الدائرة، بالبدء في استقبال طلبات المرضى في نفس الدائرة والعمل بالكفاءة التي كانوا يقومون بها قبل الثاني والعشرين من الشهر الماضي.

جاء ذلك إثر الاتفاق الذي تم ما بين أبو مغلي وماكسويل جيلرد نائب المنسق الخاص للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الذي توجه بدوره إلى قطاع غزة ليقف على حقيقة الأمر بعد توقف عمل الدائرة.