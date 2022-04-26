بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي

يترقب عشاق كرة القدم مباراة القمة النارية، بين فريقي مانشستر سيتي وريال مدريد، اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022 الساعة العاشرة مساء، وذلك في ذهاب نصف دوري أبطال أوروبا للعام 2021-2022.

ويحل ريال مدريد ضيفا على مانشستر سيتي، مساء الثلاثاء، بملعب "الاتحاد"، فيما يحتضن ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الفريق الملكي مباراة الإياب يوم 4 مايو/أيار المقبل.

وكان ريال مدريد وصل لهذا الدور، بعد تجاوز عقبة تشيلسي العنيد، فيما فاز مان سيتي بشق الأنفس على أتلتيكو مدريد.

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