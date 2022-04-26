4 علامات تشير إلى إصابتك بالسرطان

توصلت دراسة علمية حديثة إلى أربعة علامات تشير إلى إصابتك بمرض السرطان، إذ أكد بعض العلماء إلى أن التعب الشديد والسعال من أعراض الإصابة بالسرطان.

وبحسب ما ذكرته الدراسة التي نشرت في مجلة PLOS ONE العلمية، فهناك الكثير من الأحاسيس الجسدية التي قد تكون غير محددة، ولا يمكن فهمها، ولا يمكن التعرف عليها في البداية، دليل على إصابة الشخص بسرطان الرئة، وحذر الباحثون من أن هذا غالباً ما يؤدي إلى التشخيص المتأخر.

وبحسب ما نقلته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، قام الباحثون بتحليل حسابات 61 شخصا تم تشخيص إصابتهم بسرطان الرئة بأثر رجعي في الدنمارك وإنجلترا والسويد، وأظهرت النتائج أن السرطان قد لا يتسبب في أي إزعاج للمرضى في بداية الأمر، إلا أن بعض المرضى شعروا بأعراض معينة خلال المراحل الأولى من المرض، والتي تضمنت الشعور بالتعب والسعال، بالإضافة إلى ضيق التنفس والألم.

وأوصى طبيب الأورام إيفان كاراسيف، بتناول المكسرات وثمر الورد وسمك الرنكة، نظراً لكونها تساعد على منع تطور الأورام الخبيثة في الجسم.