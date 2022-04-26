بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، يبحث عشاق كرة القدم حول العالم عن رابط بث مباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد الساعة العاشرة بتوقيت فلسطين مساء اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على استاد الاتحاد معقل مانشستر سيتي، ومن المتوقع أن يشاهد عشاق كرة القدم الأوروبية مباراة قوية من العيار الثقيل، إذ إنها ستكون من أقوى مباريات دوري أبطال أوروبا، بين كبيري إسبانيا وإنجلترا، إذ يتصدر الملكي ترتيب الدوري الإسباني بفارق 15 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه برشلونة، بينما مانشستر سيتي يتصدر الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة وحيدة عن الوصيف ليفربول.

بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي

وفي هذه الأثناء يهتم محبو ناديي ريال مدريد ومانشستر سيتي في البحث عن بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي بدوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، لأنها تعد من أهم المباريات في دوري أبطال أوروبا، وستكون بين فريقين كبيرين، إذ إن ريال مدريد فارز باللقب 13 مرة في تاريخه، بينما مانشستر سيتي لم يحصل على أي لقب من البطولة الأغلى في أوروبا، لهذا يعتقدون أن فرصتهم قائمة للفوز بها في هذه الدورة من البطولة، وخاصة أنهم في أوج عطائهم، لهذا سيعمل فريق عمل وكالة "فلسطين اليوم" الإخبارية، على نشر رابط بث مباشر ريال مدريد ومانشستر سيتي، لمشاهدة المباراة بجودة عالية، دون تقطيع.

شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم

وفريقا ريال مدريد ومانشستر سيتي يتصدران منافسها الدوري الإسباني والدوري الإنجليزي الممتاز على الترتيب، إن حظوظهما قوية جدا في التأهل إلى المباراة النهائية، فمانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا سبق وأن أقصى ريال مدريد سابقا من نصف نهائي البطولة، عام 2020، وهو يلعب مباراة الذهاب على معلبه، إلا أن ريال مدريد ومدربه يعتمدون على عامل الخبرة في خوض المباراة القوية والمهمة، كما إنه سيعتمد على نجومه الذي يعرف كيفية التعامل مع تلك المباريات القوية، لهذا يعتبرها عشاق كرة القدم مباراة مهمة وقوية أشبه بمعركة، لهذا يبحثون عن شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم، حتى يستمتعون بمشاهدة المباراة بكل لحظاتها.

مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت مباشر

ويهتم محبو ومتابعو كرة القدم قبل بدء صافرة المباراة بساعات قليلة في البحث عن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت مباشر، كما يبحثون عن القنوات الناقلة للمباراة الوية وتشكيل الفريقين، فهم ينتظرون بدء صفارة انطلاق المباراة على أحر من الجمر، وكلهم مستعدون لمشاهدة تسعين دقيقة من المتعة بين كبيري إسبانيا وإنجلترا، إذ من المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات بي ان سبورتس القطرية، beIN SPORTS PREMIUM 1.

شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن بث مباشر HD

من المتوقع أن يلعب نادي مانشستر سيتي بكل نجومه المتاحين في مواجهته المقبلة مع ريال مدريد، إذ يحاول المجرب بيب جوارديولا وضع أفضل الأسماء والخطط لمجابهة الفريق الملكي المخضرم في هذه البطولة، والحاصل عليها 13 مرة عبر تاريخه، ومن جهتهم يبحث عشاق كرة القدم عن شاهد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي الآن بث مباشر HD، لرؤية النجوم على أرض الميدان وهو يخوضون المعركة الكروية.

إيدرسون

زينشينكو - روبن دياز - إيمريك لابورت - كايل ووكر

دافيد سيلفا - رودري - كيفين دي بروينه

رياض محرز - جابرييل خيسوس - رحيم ستيرلينج

التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد مانشستر سيتي بدوري الأبطال

أما المدير الفني لريال مدريد كارلو أنشيلوتي، فسيحاول الفوز على خطط الإسباني بيب جوارديولان ويخطف منه فوزا مهما على ملعب الاتحاد، وانهاء التأهل في البرنابيو، إذ يمكن أن يخوض المباراة بهذه الأسماء التالية: -

تشكيلة ريال مدريد الرسمية ضد مانشستر سيتي

‏ثيبو كورتوا

‏داني كارفخال - ديفيد الابا - ايدير ميليتاو - ميندي

‏لوكا مودريتش - توني كروس - فالفيردي

‏كريم بنزيما –فينيسيوس جونيور – رودريغو

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