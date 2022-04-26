بالصور الخيرية لرعاية الأيتام تبدأ مشروع "كسوة العيد" في سورية

بدأ مكتب الخيرية لرعاية وكفالة الأيتام، اليوم الثلاثاء 26/4/2022، تنفيذ مشروع (كسوة العيد)، الذي يستهدف أبناء التجمعات والمخيمات الفلسطينية في سورية.

وأوضح مسؤول المكتب الحاج مازن أبو عطوان، أن هذا المشروع يستهدف 360 يتيماً ويتيمة، ويستمر العمل به على مدار 4 أيام، وهو بدعمٍ كريم من فاعلي خير.

وأشار إلى أن الأيتام المشمولين بالمشروع تصلهم رسالة بموعد التوجه لمعرض الملبوسات، ويختار كل يتيم الملابس التي تناسبه.

ولفت أبو عطوان إلى أن مكتب الخيرية يواصل لليوم الخامس مشروع #زكاة_أموالك، حيث استهدف بالأمس 150 أسرة فقيرة، وصل لكلٍ منها مبلغ 100 ألف ليرة سورية.

وبيّن أن المشروع يستهدف مناطق: قدسيا، يلدا، جرمانا، الحسينية، الذيابية، مخيم اليرموك، التل، خان الشيح وخان دنون.

ونوه أبو عطوان إلى أن مكتب الخيرية، لازال يستقبل تبرعات ومساهمات أهل الخير لصالح هذين المشروعين، اللذين نهدف من خلالهما لرسم البسمة على وجوه الأيتام في العيد، والتخفيف من معاناة الأسر الفلسطينية الفقيرة، في ظل ارتفاع أسعار السلع لاسيما الأساسية منها.











