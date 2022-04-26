وفاة سيدة متأثرة بإصابتها بالرصاص بقلنسوة في الداخل المحتل

توفيت سيدة من مدينة قلنسوة داخل الأراضي المحتلة عام الـ 48، اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، متأثرة بإصابتها الحرجة في جريمة إطلاق نار.

وذكرت المصادر الطبية في تصريحات لها، أن السيدة ريما خديجة في الثلاثينيات من عمرها، توفيت متأثرة بإصابتها الحرجة جراء إصابتها في جريمة إطلاق نار وقعت في ساحة منزلها، يوم السبت الماضي، بعد ترجلها من مركبتها.

هذا، وتشهد الأراضي المحتلة عام الـ 48 موجة عنف متصاعدة، في ظل تقاعس "شرطة" الاحتلال عن التعامل مع عصابات الجريمة.

ووفقًا للمعطيات، ارتفع عدد ضحايا جرائم القتل في البلدات العربية داخل أراضي الـ 48 منذ مطلع العام 2022 إلى 26 ضحية. وبلغت حصيلة ضحايا جرائم القتل بالمجتمع العربي في العام الماضي، 111 ضحية بينهم 16 امرأة.