موعد عيد الفطر المبارك 2022 في مختلف الدول العربية والإسلامية

بعد 4أيام تقريباً يأتي عيد الفطر المبارك في مختلف الدول العربية والإسلامية، بعد 30 يوماً من الصيام وطاعة الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان المبارك، ويحتفل المسلمون في مختلف أرجاء العالم بعيد الفطر السعيد أو "العيد الأصغر" الذي تبلغ مدته الشرعية يوما واحدا التي هي أيضا مدة عيد الأضحى المبارك، استنادا إلى ما رواه الترمذي وأبو داود "عن أنس أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: قد أبدلكم الله سبحانه وتعالى بهما خيرا منهما يوم الفطر والأضحى".

ويمكن اعتبار أيام عيد الأضحى المبارك 4 أيام شرعا إذا أضفنا إليها أيام منى استنادا إلى حديث رسول الله التالي: عن عائشة -رضي الله عنها- أن أبا بكر -رضي الله عنه- دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تُدَفِّفَانِ وتضربان، والنبي -صلى الله عليه وسلم- مُتَغَشٍّ بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي -صلى الله عليه وسلم- عن وجهه، فقال: "دعهما يا أبا بكر؛ فإنها أيام عيد". وأيام منى هي أيام التشريق الثلاثة بعد يوم النحر.

ويعتبر عيد الفطر السعيد من أهم المناسبات الإسلامية التي يحتفل فيها المسلمون، كبارا وصغارا، ونساء ورجالا، بهذا الحدث في اليوم الأول من شهر شوال من كل عام.

وسيتم تحري هلال شهر شوال في معظم الدول العربية والإسلامية مساء يوم 29 رمضان 1443 هـ الموافق 30 أبريل/نيسان 2022.

موعد وقفة عيد الفطر

إذا تم رصد الهلال سيكون اليوم التالي هو يوم عيد الفطر لعام 2022 ميلادية/ 1443 هجرية، أما إذا لم يتم رصد الهلال فيكون يوم وقفة عيد الفطر ويستمر شهر رمضان لمدة 30 يوما ليكون بعدها أول أيام عيد الفطر السعيد.

أول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا

وأول أيام عيد الفطر المبارك فلكيا لهذا العام 1443 هـ/2022 م سيكون يوم الاثنين الموافق الثاني من شهر مايو/أيار المقبل.

إجازة عيد الفطر 2022 في الدول العربية والإسلامية

عادة ما يبدأ الحديث عن موعد ومدة إجازة عيد الفطر السعيد في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، حيث تبدأ العائلات والأسر في كل الدول العربية والإسلامية بالاستعداد لهذه المناسبة الغالية، سواء من حيث شراء ملابس العيد للأطفال والكبار، أو إعداد كعك وحلويات العيد، أو السفر لقضاء الإجازة مع الأهل والأصدقاء في مختلف البلدان.

وقد أعلنت العديد من الدول العربية والإسلامية عن إجازة عيد الفطر السعيد للقطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في قطر

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر لعام 1443 هـ/2022 م في دولة قطر لجميع القطاعات العامة والخاصة من يوم الاثنين 2 مايو/أيار 2022 حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار المقبل، لكن من المتوقع أيضا أن يتم تضمينها بيومي الأحد 1 مايو/أيار والخميس 5 مايو/أيار، وبالتالي تصبح الإجازة المتوقعة في قطر من الأحد 1 مايو/أيار حتى الخميس 5 مايو/أيار المقبل، ويوما الجمعة والسبت عطلة أسبوعية.

إجازة عيد الفطر 2022 في مصر

أعلنت الحكومة المصرية عن مدة إجازة عيد الفطر 2022 في مصر من يوم السبت 30 أبريل/نيسان الجاري، حتى يوم الخميس 5 مايو/أيار المقبل، إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك بمناسبة عيد العمال وعيد الفطر المبارك.

ويحصل الموظفون على 6 أيام إجازة عيد الفطر 2022، و3 أيام أخرى، وهي الجمعة 29 أبريل/نيسان الحالي، والتي تسبق أول الأيام الرسمية لإجازة عيد الفطر 2022، ثم الجمعة التي تأتي بعد آخر يوم من الإجازة الرسمية لعيد الفطر 2022 والتي تأتي في السادس من مايو/أيار القادم، ثم السبت 7 مايو/أيار الذي يعد أيضا إجازة رسمية في بعض الهيئات والقطاعات.

أما بالنسبة للموظفين في القطاع الخاص فتكون الإجازة لمدة يومين فقط، وهما الاثنين 2 مايو/أيار والثلاثاء 3 مايو/أيار القادم. ويجوز لصاحب العمل تشغيل العامل في هذين اليومين إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، ويستحق العامل في هذه الحالة، إضافة إلى أجره عن هذا اليوم، مثلي هذا الأجر.

إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية عن مواعيد إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية للقطاعين الخاص وغير الربحي، حيث تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 لهذين القطاعين من نهاية يوم السبت 30 أبريل/نيسان وتستمر لغاية يوم الخميس 5 مايو/أيار القادم.

أما بالنسبة للقطاع الحكومي فتبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في السعودية للموظفين الحكوميين مع نهاية يوم عمل 26 أبريل/نيسان 2022 الموافق لتاريخ 25 رمضان وتنتهي في 6 مايو/أيار المقبل الموافق لتاريخ 5 شوال هجري، لجميع العاملين والموظفين في القطاع الحكومي السعودي، وهي إجازة مدفوعة الأجر بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكرت وسائل إعلام محلية في وقت لاحق أن الملك السعودي قد توجه بتمديد إجازة عيد الفطر في السعودية إلى 15 يوما، حيث تم تعديل إجازة الطلاب والطالبات في المدارس والجامعات لتكون مع نهاية دوام يوم الخميس 21 أبريل/نيسان 2022 الموافق 20 رمضان، وتنتهي أيام العطلة في السابع من مايو/أيار القادم الموافق 6 شوال 1443 هـ.

إجازة عيد الفطر 2022 في الإمارات العربية المتحدة

قررت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الإمارات اعتبارا من يوم السبت 29 رمضان لعام 1443 هــ، وتستمر حتى الثالث من شوال 1443 هـ، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي، وهو ما يعني أن الإجازة ستبدأ من 30 أبريل/نيسان الحالي حتى الرابع من مايو/أيار 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 في الكويت

أعلن ديوان الخدمة المدنية في الكويت أن عطلة عيد الفطر 2022 تبدأ من الأحد 1 مايو/أيار المقبل، وتمتد حتى الخميس 5 مايو/أيار، على أن يُستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد 8 مايو/أيار القادم.

وكشف الديوان الأميري الكويتي، في تعميم أصدره، أن الأحد يعطّل كونه يوم راحة باعتباره الثلاثين من رمضان، في حين أن أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء أيام عطل رسمية كونها أيام عيد الفطر، والخميس يوم راحة يقع بين عطلتين.

إجازة عيد الفطر 2022 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الخدمة المدنية في سلطنة عمان أن موعد إجازة عيد الفطر 2022 للموظفين في القطاعين العام والخاص ستبدأ من يوم الاثنين 2 مايو/أيار 2022 وتنتهي بنهاية يوم الخميس 5 مايو/أيار القادم.

إجازة عيد الفطر 2022 في العراق

ستبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في العراق للموظفين في القطاع العام والخاص بداية من يوم الأحد 1 مايو/أيار الموافق 30 رمضان 1443 هـ، وتستمر حتى يوم الخميس 5 مايو/أيار 2022.

إجازة عيد الفطر 2022 في البحرين

ذكرت مصادر إعلامية أنه تم تحديد بداية إجازة عيد الفطر من يوم الاثنين 2 مايو/أيار القادم وحتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار لمدة 3 أيام متتالية ليتم بعدها العودة للدوام الرسمي في جميع القطاعات الحكومية والخاصة والبنوك.

إجازة عيد الفطر 2022 في اليمن

تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في اليمن يوم الاثنين 2 مايو/أيار القادم وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، وينطبق ذلك على القطاعين العام والخاص، حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية اليمينة، علما أن يوم الأحد 1 مايو/أيار هو عيد العمال الذي يعتبر يوم إجازة رسمية في اليمن.

إجازة عيد الفطر 2022 في الأردن

ذكرت مصادر إعلامية أردنية أن إجازة عيد الفطر 2022 في الأردن تكون اعتبارا من يوم الأحد 1 مايو/أيار المقبل والذي يصادف في الوقت نفسه عطلة عيد العمال. وتستمر إجازة عيد الفطر في الأردن حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، والذي يتوقع أن يكون اليوم الثالث من شهر شوال وفق التقويم الإسلامي.

وأشارت تلك المصادر إلى أن إجازة عيد الفطر في الأردن تنطبق على العاملين في القطاعين العام والخاص.

إجازة عيد الفطر 2022 في فلسطين

أعلن مجلس الوزراء الفلسطيني -في بيان نشره- أن عطلة عيد الفطر 2022 ستبدأ من صباح يوم الأحد 1 مايو/أيار القادم، وتستمر حتى مساء يوم الأربعاء 4 مايو/أيار المقبل، على أن يعود الدوام الرسمي في صباح يوم الخميس.

إجازة عيد الفطر 2022 في لبنان

تبدأ إجازة عيد الفطر في لبنان لهذا العام 2022 من يوم الأحد 1 مايو/أيار الذي يصادف عيد العمال وعيد الشهداء، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار القادم، وذلك حسب مصادر إعلامية لبنانية.

إجازة عيد الفطر 2022 في سوريا

ستكون إجازة عيد الفطر في سوريا لهذا العام 2022 من بداية الثالث حتى الخامس من مايو/أيار 2022، وتشمل الإجازة جميع قطاعات الدولة العامة والخاصة، وفقما ذكرت مصادر إعلامية.

إجازة عيد الفطر 2022 في تونس

تمنح الحكومة التونسية جميع موظفي القطاع الحكومي 4 أيام إجازة عيد الفطر المبارك للعام 2022، وبحسب الحكومة التونسية، فإن إجازة موظفي القطاع الحكومي والجامعات والمدارس بمناسبة عيد الفطر المبارك، تبدأ من يوم الأحد 1 مايو/أيار وتستمر حتى 4 مايو/أيار المقبل.

إجازة عيد الفطر 2022 في المغرب

إجازة عيد الفطر 2022 في المملكة المغربية تبدأ من يوم الأحد 1 مايو/أيار الذي يُصادف أيضا إجازة عيد العمال، وتستمر الإجازة حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار المقبل، حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية المغربية.

إجازة عيد الفطر 2022 في الجزائر

تبدأ إجازة عيد الفطر في الجزائر من يوم الأحد 1 مايو/أيار القادم والذي يصادف عيد العمال، وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، وذلك حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية.

إجازة عيد الفطر 2022 في ليبيا

لم تعلن السلطات الليبية عن موعد بداية عيد الفطر السعيد حتى كتابة هذه السطور، ولكن حسب الحسابات الفلكية فإن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الاثنين 2 مايو/أيار المقبل، وعليه من المتوقع أن تكون إجازة عيد الفطر 2022 في ليبيا من صباح يوم الاثنين ولغاية مساء يوم الأربعاء 4 مايو/أيار القادم.

إجازة عيد الفطر 2022 في الصومال

من المتوقع أن تبدأ إجازة عيد الفطر في الصومال من صباح يوم الاثنين 2 مايو/أيار القادم وتستمر حتى يوم الأربعاء 4 مايو/أيار، وذلك حسب ما ذكرت بعض المصادر الإعلامية.

إجازة عيد الفطر 2022 في السودان

تبدأ إجازة عيد الفطر 2022 في السودان من يوم الاثنين 2 مايو/أيار القادم وتستمر حتى يوم الخميس 5 مايو/أيار المقبل، حسب مصادر إعلامية.

موعد إجازة عيد الفطر في تركيا

أعلنت رئاسة الشؤون الدينية التركية عن موعد عيد الفطر في تركيا لعام 2022 الموافق 1443هـ، وتعتمد الرئاسة طريقة الحساب الفلكي لتحدد مواعيد الشعائر الدينية مثل بداية شهر رمضان وموعد عيد الفطر في تركيا.

وبحسب تقويم رئاسة الشؤون الدينية التركية، فإن موعد عيد الفطر في تركيا سيكون يوم الاثنين 2 مايو/أيار 2022 الموافق 1 شوال 1443 هـ.

إجازة عيد الفطر 2022 في جزر القمر

بدأ الصيام في جزر القمر يوم الأحد 2 أبريل/نيسان الجاري، وعليه سيتم تحري هلال شهر شوال في الأول من مايو/أيار المقبل، علما أن العيد فلكيا سيكون يوم الاثنين الثاني من شهر مايو/أيار المقبل، ومن المتوقع حسب مصادر إعلامية أن تكون إجازة العيد في جزر القمر 3 أيام تنتهي مساء يوم الأربعاء 4 مايو/أيار القادم.

إجازة عيد الفطر 2022 في موريتانيا

لم تعلن السلطات الرسمية حتى الآن موعد إجازة عيد الفطر 2022 في البلاد، ولكن من المتوقع أن تبدأ من صباح يوم الاثنين 2 مايو/أيار ولغاية مساء يوم الأربعاء الرابع من مايو/أيار المقبل، كما هي الحال في أغلبية الدول العربية والإسلامية.

من المتوقع أن يكون العيد يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار في كل من إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلاديش وباكستان وإيران وأفغانستان وغانا، وذلك لأن هذه الدول بدأت الصيام يوم الأحد 2 أبريل/نيسان 2022، وهذه الدول ستتحرى الهلال يوم الأحد 1 مايو/أيار الموافق 30 من شهر رمضان. وعادة ما تستمر إجازة عيد الفطر في هذه الدول لمدة 3 أيام، وعليه فمن المنتظر أن تبدأ إجازة العيد في هذه الدول صباح يوم الثلاثاء 3 مايو/أيار المقبل وتستمر حتى مساء الخميس الموافق 5 مايو/أيار القادم.