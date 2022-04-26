أبو رمضان: الفلسطينيون بوحدتهم قادرون على مواجهة الاحتلال في القدس

قال رئيس لجنة المتابعة العليا لدعم وإسناد الداخل المحتل محسن أبو رمضان مساء اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022: إن شعبنا الفلسطيني بوحدته قادرٌ على مواجهة عدوان الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة"، مضيفا: "نجدد تمسّك شعبنا بهويته الفلسطينية، والتمسك بالقضية الوطنية".

وشدد أبو رمضان في تصريح صحفي، على رفضهم لمحاولات تدنيس المقدسات والتقسيم الزماني والمكاني بالمسجد الأقصى وتقنين حركة المسيحيين في كنيسة القيامة.

وأكد أن المحاولات لسحب الهويات وتدمير المنازل بالداخل المحتل ستبوء بالفشل، مشيرا إلى أن قطاع غزة يتلاحم مع بيتا وطمرة وبيت لحم وجماهير شعبنا في الشتات؛ الأمر الذي يتطلب وحدة المؤسسة الفلسطينية