أبو حسنة: سيتم انجاز ملف المنازل المدمرة كلياً خلال العام

أكد الناطق باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" عدنان أبو حسنة، اليوم الثلاثاء 26/4/2022، أن 7000 بيتاً أصيبوا بأضرار جزئية على مستوياتها الثلاثة، وتم إنهاء الملف بالكامل.

وقال أبو حسنة في تصريح صحفي: أن الأونروا قدمت فيما يخص ملف البيوت المدمرة بالكامل بدل ايجار لستة شهور لعدد 1200 عائلة، و4 شهور للمنازل المدمرة بالكامل.

وأوضح أبو حسنة، أن المانحين يريدون التأكد من الأوراق والاستحقاقات، والأموال ستُحول إلى البنوك لهذا الملف الذي سيتم إنجازه خلال العام.

وبشأن أزمة نقل الأونروا لجهات أخرى، أضاف أبو حسنة :"لا أحد يستطيع نقل صلاحيات الأونروا، ولكن نحن استعنا ببعض المؤسسات مثل برنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية، وهي ليست صلاحيات انما هي شراكات مع الاونروا فقط.

وتابع: نقوم بالاستعانة ببعض المؤسسات الضخمة لمحاولة تخطي مشاكل نحن نراها، والأمر مرتبط بالاستخدام والاستفادة من قدرات بعض منظمات الأمم المتحدة.