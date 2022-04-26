بالصور أجواء الإفطار في باحات المسجد الأقصى باليوم 25 من شهر رمضان

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 08:08 م
26 ابريل 2022
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أجواء الإفطار في باحات المسجد الأقصى باليوم 25 من شهر رمضان

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