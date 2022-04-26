مستوطنون يُصيبون راعي أغنام برضوض جنوب الخليل

أصيب، مساء اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، أحد رعاة الأغنام برضوض بعد اعتداء المستوطنين عليه في مسافر يطا جنوب الخليل، جنوب الضفة الغربية المحتلة.

وذكر الناشط فؤاد العمور، أن المستوطنين اعتدوا على المواطن علي أبو عرام أثناء رعيه الأغنام في تجمع الحلاوة بمسافر يطا، ما أدى إلى إصابته برضوض.

يشار إلى أن مواطن أُصيب مساء اليوم الثلاثاء 26/4/2022، بجراح خطيرة جراء اعتداء المستوطنين عليه في بيت لحم بالضفة المحتلة.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطن رجا عبيات (62عاما) من قرية كيسان شرقي بيت لحم، بجروح خطيرة إثر تعرضه للاعتداء من مستوطنين.