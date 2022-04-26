ŇÔŴ LIVE.. مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على يلا شوت بدون تقطيع اليوم 26-4-2022 || مباراة ريال مدريد ضد مان سيتي مباشر live

مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على يلا شوت بدون تقطيع اليوم الثلاثاء الموافق 26-4-2022 ، حماسة شديدة في وجدان الملايين من عشاق كرة القدم في العالم في هذه الأوقات التي تسبق انطلاق موعد المباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي مباشرة على كورة لايف حيث ستشهد هذه اللعبة النارية مواجهة شرسة بين اعتى الفرق الأوربية ولقد اهتم فريق فلسطين اليوم بالحرص الشديد على وضع كافة التفاصيل المتعلقة والكاملة بخصوص هذه المباراة التي تنطلق في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية ، ونطلب من حضراتكم إلى استكمال باقي المقالة من أجل الاستمتاع بأجمل الأوقات في مشاهدة لعبة ريال مدريد ومانشستر سيتي .

ونقدم بين ايديكم رابط مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد على يلا شوت وبدون تقطيع اليوم حيث يريد جميع المتابعين في كافة مختلف الدول العربية والأجنبية في متابعة هذه المباراة النارية التي ستشهد سيناريوهات عدة وجميلة لكلا الفريقين نحو تحقيق الفوز العظيم ، وفيما يلي التفاصيل كاملة والتي تضمن التشكيلة وتردد القناة الناقلة ، وفي هذه المواجهة الشرسة ستشاهدونها بجودة عالية hd وهو التالي:

بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت

وعلى ملعب الاتحاد ستنطلق مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال أوروبا اليوم في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية والسودان وليبيا فيما ستكون في تمام الساعة الحادية عشر توقيت المملكة العربية السعودية وسوريا والعراق ، وسيعلق على المباراة الأوروبية المعلق الرياضي حفيظ دراجي .مشاهدة هنـــــــا

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وفي خضم هذه المقالة التي نتناول فيها مباراة ريال مدريد ضد مانشستر سيتي بث مباشر ، فقد وضعنا لكم تشكيلة ريال مدريد إذ يأتي في حراسة المرمى: كورتـوا وفي خط الدفاع: ميندي – ألابا – ميليتتاو – كارفاخال.

ونستكمل معكم باقي المقالة إذ في تمركز بخط بالوسط: كاسـيميرو – كروس – مودريتش – فالفيردي، ويقود خط الهجوم: فينيـسيوس جونيور – كريم بنزيما، وفيما يلي التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي ضد ريال مدريد وهو التالي:

مباراة مانشستر سيتي وريال مدريد اليوم مباشر live

وقد وضع بين ايديكم فريق فلسطين اليوم التشكيلة المتوقعة لفريق مانشستر سيتي امام ريال مدريد وهو التالي إذ في جاء حراسة المرمى : إيديرسون موراييس، وفي خط الدفاع : ستونز، فيرناندينيو، لابورت، زينشينكو، وفي خط الوسط : برناردو سيلفا، رودري، إلكاي جوندوجان أما في خط الهجوم : ستيرلينج، جريليش، جيسوس.

ونشير إلى حضراتكم إلى أن فريق ريال مدريد يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 78 نقطة بعد ان خاض 33 وفي المرتبة الثانية برصيد 63 بعد ان خاض 33 مباراة ، بالمقابل فإن فريق مان سيتي يحتل المركز الأول برصيد 80 نقطة وليفربول المركز الثاني بـ 79.

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وفي نهاية المقالة حول بث مباشر مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي يلا شوت الآن وضعنا لكم تردد قناة beIN Sports 1 HD Premium بحيث يمكن للجميع مشاهدتها بدون تقطيع وهو التالي نايل سات هو قمر صناعي. تردد القناة 11013. استقطاب أفقي. معدل الترميز 27500. معدل التصحيح 5/6. جودة HD.