مدمن سعودي يرتكب جريمة مروعة بحق 4 أفراد من أسرته!

ارتكب رجل سعودي مدمن على المخدرات، جريمة مروعة راح ضحيتها 4 من أفراد أسرته في منطقة القطيف.

وأفادت صحيفة "سبق" السعودية، أن شرطة المنطقة الشرقية تمكنت من ضبط شخص قام بسكب البنزين داخل منزله وإشعال النار فيه ما أدى إلى وفاة 4 أشخاص.

وكشفت التحقيقات الأولية أن المتهم كان يتعاطى مادة مخدرة هي "الميثامفيتامين" المعروفة بـ "الشابو"، وتمت إحالته للنيابة بعد إيقافه.

وكشفت أنباء سابقة عن وقوع حادث مأساوي راح ضحيته 4 أشخاص من أسرة واحدة في مدينة صفوى بمحافظة القطيف بالمملكة العربية السعودية.

وقال شهود العيان حينها: إن العائلة تمت محاصرتها داخل إحدى غرف المنزل عندما اشتعلت النيران ما حال دون قدرتهم على النجاة.