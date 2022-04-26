قرارٌ بالإفراج عن الأسير الطفل أثال العزة والنيابة ستقدم استئناف

قررت محكمة الاحتلال "الإسرائيلية" العسكرية في عوفر، اليوم الثلاثاء 26/5/2022، الإفراج عن الأسير الطفل أثال العزة.

وأفاد المحامي منذر أبو أحمد، بأن المحكمة العسكرية في عوفر قررت الافراج عن العزة، بكفالة مالية، إلا أن النيابة العامة ستقدم استئناف على قرار الإفراج.

يذكر أن الاحتلال اعتقل الطفل العزة (14 عاماً) في الخامس عشر من الشهر الجاري، بعد الاعتداء عليه بالضرب أثناء توجهه لبيت جدته في مخيم العزة بمدينة بيت لحم.

وبحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين، فإن هناك 160 طفلاً معتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.