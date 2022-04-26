وزير جيش الاحتلال يُعقب على تهديد بينت بالقتل

عقب وزير جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، بيني غانتس، مساء اليوم الثلاثاء 26 ابريل 2022، على التهديد بالقتل التي وصلت لمنزل عائلة رئيس الحكومة "نفتالي بينت".

وقال غانتس: "تهديدات عائلة رئيس الوزراء هو تجاوز للخط الأحمر، أدى التحريض والعنف في الماضي إلى اغتيالات سياسية، رصاصة واحدة في ظرف يمكن أن تتحول إلى ثلاث رصاصات تطلق من مسدس". وفق قوله.

من جهتها أضافت إذاعة جيش الاحتلال، بأن "جهاز الأمن العام الشاباك والشرطة فتحوا تحقيقا في أعقاب رسالة تهديد بالقتل وصلت لعائلة رئيس الوزراء وبداخلها رصاصة".

يشار إلى أن مصادر عبرية، قالت مساء اليوم الثلاثاء: "إن رسالة تهديد بالقتل وصلت لمنزل عائلة رئيس الحكومة نفتالي بينت".