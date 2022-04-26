أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 40 ألف دولار

شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (السادس والعشرون من أبريل) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.86 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.33% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.31%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.01% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.70% لتسجل نحو 40,415 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.84% لتسجل نحو 2,995 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00% لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.86% لتسجل نحو 400 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.78% لتسجل نحو 100 دولار.

ارتفع سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 8.06% لتسجل نحو 96 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP) بنسبة 4.45% لتسجل نحو 0.6832 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.00% لتسجل نحو 0.8911 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE) بنسبة 30.75% لتسجل نحو 0.163 دولار.