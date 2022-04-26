أسعار العملات الرقمية: البيتكوين يرتفع إلى 40 ألف دولار

فلسطين اليوم - غزة
الساعة 06:36 م
26 ابريل 2022
بيتكوين
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شهدت أسعار العملات الرقمية اليوم الثلاثاء (السادس والعشرون من أبريل) ارتفاعاً حيث بلغ إجمالي القيمة السوقية العالمية للعملات الرقمية 1.86 ترليون دولار، ما يعادل ارتفاع بنسبة قدرها 5.33% عن اليوم الماضي.

تبلغ هيمنة البيتكوين حاليًا 41.31%، ما يعادل ارتفاع قدره 0.01% عن اليوم الماضي.

أسعار العملات الرقمية

ارتفع سعر عملة بيتكوين (BTC) بنسبة 4.70% لتسجل نحو 40,415 دولار.

ارتفع سعر عملة إيثريوم (ETH) بنسبة 5.84%  لتسجل نحو 2,995 دولار.

انخفض سعر عملة تثير (USDT) بنسبة 0.00%  لتسجل نحو 1.00 دولار.

ارتفع سعر عملة بينانس (BNB) بنسبة 3.86% لتسجل نحو 400 دولار.

انخفض سعر عملة USDC) USD Coin) بنسبة 0.04% لتسجل نحو 0.9999 دولار.

ارتفع سعر عملة سولانا (SOL) بنسبة 5.78% لتسجل نحو 100 دولار.

ارتفع  سعر عملة تيرا (LUNA) بنسبة 8.06% لتسجل نحو 96 دولار.

ارتفع سعر عملة الريبل (XRP)  بنسبة 4.45% لتسجل نحو 0.6832 دولار.

ارتفع سعر عملة كاردانو (ADA) بنسبة 6.00% لتسجل نحو 0.8911 دولار.

ارتفع سعر عملة دجكوين (DOGE)  بنسبة 30.75% لتسجل نحو 0.163 دولار.

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