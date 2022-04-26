"طلال ناجي" يدعو لتكاتف الجميع لإحياء يوم القدس والتصدي للمخططات الصهيونية

شدد الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة طلال ناجي على أهمية أن يتكاتف كل أبناء الشعب الفلسطيني لإحياء يوم القدس العالمي، وللتصدي للمخططات الصهيونية الجهنمية، في تهويد مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية والمسيحية.

وفي كلمته خلال فعاليات منبر القدس، اليوم الثلاثاء، لفت ناجي إلى وجود أهمية خاصة في إحياء يوم القدس في هذه الأيام، نظرا لتصاعد وتيرة المخطط في محاولة تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمنيا ومكانيا، ومحاولة المستوطنين بحماية الجنود الصهاينة إقامة شعائرهم داخل باحات المسجد الأقصى.

وأشار ناجي إلى أهمية يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني (قده)، في المحافظة على دعم مدينة القدس وأهلها، ودعم صمودهم في القدس ورباطهم في المسجد الأقصى، بهدف تمكينهم من مواجهة قوات الاحتلال الصهيوني، وقال إن الإمام الخميني (قده) استشرف المخاطر التي تهدد القدس والمقدسات الإسلامية فيها، ودعا مسلمي وأحرار العالم إلى إحياء هذا اليوم.

وقال الأمين العام للجبهة الشعبية - القيادة العامة إنه في هذه الأيام، نفتقد معظم الشهداء على طريق القدس، وخصوصاً القائد قاسم سليماني، في دعم المقاومة الفلسطينية ودعم كل الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية وفي الأراضي المحتلة منذ العام 1948 وفي الشتات، وأشار إلى دور الشهيد سليماني في تطوير القدرات العسكرية لفصائل المقاومة.

ولفت ناجي إلى الدور الإستثنائي للأخوة الفلسطينيين الموجودين في الخارج، ودعاهم إلى التكاتف وتصعيد نشاطهم من أجل التصدي للمخطط الصهيوني الذي يريد تهويد مدينة القدس والمقدسات.