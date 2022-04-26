الشيخ مهدي الصميدعي: إذا توحدت الأمة وتحركت سيكون لها عز وتمكين

شدد مفتي اهل السنة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي على ان تساهل الحكام في منطقتنا لقاء ثمن بخس، ادى إلى تنازلهم عن فلسطين وعن القدس المحتلة، هذا المسرى العظيم ومفخرة أجيال المسلمين.

وفي كلمته خلال فعاليات منبر القدس، اليوم الثلاثاء، دعا الشيخ الصميدعي جميع المسلمين إلى الوقوف وقفة واحدة في يوم القدس العالمي، ليكون بعدها الزحف إلى المسجد الأقصى، وتحقيق النصر إنشاء الله، وشدد على أن النصر قادم لا محال، وبه نحقق عز الإسلام وعز المسلمين.

ودعا الشيخ الصميدعي فقهاء العالم الإسلامي والعلماء إلى أن يقولوا كلمتهم في دعوة الأمة إلى الوقفة التضامنية في يوم القدس العالمي، مع التأكيد على أن هذه الوحدة هي طاعة لله سبحانه وتعالى، وهي رسالة إلى اعداء الإسلام والأمة، ورسالة في نفس الوقت إلى الخونة والمطبعين، الذين باعوا دينهم وضميرهم.

وأكد مفتي أهل السنة في العراق أن الأمة إذا اجتمعت، ستتحرك وسيكون لها خطوات عز وتمكين.