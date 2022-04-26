أعلن البنك الوطني الإسلامي، عصر اليوم الثلاثاء، البدء بصرف رواتب موظفي غزة عبر الصراف الآلي في كافة فروع البنك المنتشرة في القطاع، وفق تصريح صحفي صادر عن البنك، تابعته "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية".

وفيما يلي نص التصريح كاملاً:

متعاملينا الكرام،،،

تم صرف راتب شهر ابريل يبدأ صرف الراتب داخل الفروع صباح يوم الأربعاء 27-04-2022.

ويمكنكم الآن سحب الراتب عبر الصراف الآلي..

علماً بأن الصرافات الآلية المتاحة:

- صراف فرع النصر -امتداد شارع ممدوح صيدم شرقاً.

- صراف الشجاعية- مفترق الشجاعية.

- صراف الجوازات - البوابة الغربية. مسموح دخول المواطنين

- صراف معسكر جباليا - قرب الترنس

- صراف خان يونس - بجوار بلدية خان يونس.

- صراف رفح - دوار النجمة - بجوار شركة ابو جراد