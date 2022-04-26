الدولار يقفز لأعلى مستوى منذ عامين

قفز سعر صرف الدولار، اليوم الثلاثاء، لأعلى مستوياته في عامين، مدعوما بتخوفات حيال النمو الاقتصادي وسط توقعات قوية برفع أسعار الفائدة.

وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له في عامين، اليوم، فيما نزل اليورو إلى أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020، إذ أثرت المخاوف حيال التأثير الاقتصادي للإغلاقات التي تفرضها الصين لمكافحة كوفيد -19 وتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية لدعم العملة الأمريكية.

كما تراجع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسيين، 0.2 بالمئة إلى 101.92 نقطة.

وانخفض اليورو إلى 0.3 بالمئة إلى 1.068 دولار، وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2020 عندما كانت الأسواق مضطربة بفعل المخاوف من انتشار كوفيد-19.

وفي ذات السياق، تضرر اليورو بسبب المخاوف حيال تأثير الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد الإقليمي الأوروبي وأيضا بسبب التوقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيتحرك بشكل أبطأ بكثير من مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

وهبط الجنيه الإسترليني لـ0.1 بالمئة إلى 1.2722 دولار، بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ سبتمبر أيلول 2020 الليلة الماضية.

وصعدت عملة بيتكوين المشفرة لـ 0.56 بالمئة إلى 40668 دولار، فيما سجلت عملة إيثر 3008 دولارات.