أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، ويقدم لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية أسعار الذهب في العراق، وبمختلف العيارات المتوفرة منه في الأسواق، وبعد كثرة البحث عن الموضوع عبر محركات البحث العالمية قررنا كتابة هذا المقال.

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب في العراق

تراجعت أسعار الذهب في العراق، صباح اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، رغم صعود "النفيس" عالميا، بفعل مخاوف التضخم العالمي.

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم في العراق

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في العراق ليسجل نحو 89.383 ألف دينار (61.27 دولار)، مقابل 90.058 ألف دينار (61.63 دولار) في ختام تداولات أمس الإثنين.

سعر جرام الذهب عيار 18

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في العراق، عند فتح تعاملات اليوم ليسجل نحو 67.038 ألف دينار (45.96 دولار)، مقابل 67.544 ألف دينار (46.22 دولار)، بحسب منصة "جولد برايس توداي".

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 52.140 ألف دينار (35.74 دولار)، وسعر جرام الذهب عيار 12 سجل نحو 44.692 ألف دينار (30.64 دولار).

سعر الذهب عيار 21

هوى سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في العراق ليسجل نحو 78.212 ألف دينار (53.62 دولار)، مقابل 78.802 ألف دينار (53.93 دولار) بنهاية تداولات أمس الإثنين.

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الأوقية والأونصة الذهب

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) اليوم في العراق نحو 2.779 مليون دينار (1906 دولارات)، وعن سعر الجنيه الذهب اليوم في العراق (8 جرامات من عيار 21) سجل نحو 625.698 ألف دينار (428.92 دولار).

أسعار الذهب في العراق اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب، عالمياً، اليوم الثلاثاء، حيث سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة وسط مخاوف إزاء النمو العالمي وارتفاع التضخم، إلا أن الرهانات على زيادات شديدة لأسعار الفائدة الأمريكية أبقت المعدن الأصفر بالقرب من أدنى مستوياته في أربعة أسابيع الذي سجله في الجلسة السابقة.