أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في سوريا وبمختلف العيارات المتداولة في سوريا، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
ارتفاع أسعار الذهب اليوم في سوريا
ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وسط صعود تصحيحي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، نحو 153.914 ألف ليرة (61.26 دولار).
سعر جرام الذهب عيار 21
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 134.678 ألف ليرة (53.60 دولار).
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
سعر جرام الذهب عيار 18
كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 115.437 ألف ليرة (45.95 دولار).
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89.784 ألف ليرة (35.74 دولار).
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا
سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 4.789 مليون ليرة (1,905 دولارًا).
فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.077 مليون ليرة (428.83 دولار).
أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
وعالميا، صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل تصحيحي بعد هبوط حاد في ختام جلسة أمس الإثنين، مع استمرار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات بزيادات كبيرة على أسعار الفائدة الأمريكية.