أسعار الذهب في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية، سعر الذهب في سوريا وبمختلف العيارات المتداولة في سوريا، حيث يهم شريحة كبيرة من المتابعين من التجار والمقبلين على الزواج.

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

ارتفاع أسعار الذهب اليوم في سوريا

ارتفعت أسعار الذهب في سوريا، خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وسط صعود تصحيحي لأسعار المعدن الأصفر عالميا.

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في سوريا، نحو 153.914 ألف ليرة (61.26 دولار).

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في سوريا اليوم، نحو 134.678 ألف ليرة (53.60 دولار).

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في سوريا، نحو 115.437 ألف ليرة (45.95 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في سوريا، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 89.784 ألف ليرة (35.74 دولار).

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في سوريا

سجل سعر أوقية الذهب اليوم في سوريا، خلال التعاملات الصباحية اليوم داخل الأسواق المحلية، نحو 4.789 مليون ليرة (1,905 دولارًا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في سوريا (8 جرامات من عيار 21)، نحو 1.077 مليون ليرة (428.83 دولار).

أسعار الذهب اليوم في سوريا اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وعالميا، صعدت أسعار الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، بشكل تصحيحي بعد هبوط حاد في ختام جلسة أمس الإثنين، مع استمرار ضغوط زيادة العائد على سندات الخزانة الأمريكية، وتوقعات بزيادات كبيرة على أسعار الفائدة الأمريكية.