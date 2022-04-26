"داخلية غزة" تنشر أسماء المسافرين عبر معبر رفح ليوم غدٍ الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأربعاء (27 أبريل).

جاء ذلك في بيان للوزارة وصل "وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أكدت فيه أن السفر ليوم غدٍ سيكون للحافلتان: الثامنة والتاسعة، والمتأخرون من كشف المسافرين رقم (2022/19)، بالإضافة إلى الحافلة الرابعة من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17)، داعية المدرجة أسماؤهم في كشوفات الحافلات ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.

كما دعت المسافرين لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده، وضرورة إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر وتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات وضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.

كشف المسافرين رقم (2022/19)هنـــــــا

كشف الجوازات المصرية رقم (2022/17) هنـــــــــا