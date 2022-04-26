هل حسم برشلونة صفقة ليفاندوفسكي؟!

يتمسك نادي برشلونة بالتعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.



وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع البافاري في صيف 2023، ويرفض اللاعب البولندي عروض التجديد مع بايرن ميونخ حتى الآن.



وكتب فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، عبر حسابه على "تويتر": "لا يزال برشلونة يعمل على صفقة ليفاندوفسكي، ويجري محادثات مع وكيله منذ شهر فبراير/شباط".



وأضاف: "خطة برشلونة واضحة في حسم الصفقة، حيث ينتظرون الخطوة الأولى بأن يناقش وكيل ليفاندوفسكي عقد اللاعب مع بايرن ميونخ، قبل التقدم بالعرض الأول".



وأتم: "ليفاندوفسكي مطلع بشكل جيد على موقف برشلونة من التعاقد معه، لكنه يمنح الأولوية لبايرن ميونخ".