موقع عبري يكشف: المقاومة الفلسطينية بغزة حاولت أسر جنود خلال "سيف القدس"

كشفت وسائل إعلام عبرية، اليوم الثلاثاء، عن محاولة المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة اختطاف جنود صهاينة خلال معركة "سيف القدس".

وقال موقع والا العبري:"نكشف حصريا بأن قوات النخــبة التابعة لـ"للقسام" حاولت أســــر جنود "إسرائيليين" في الـ11 من مايو الماضي خلال عملية "حارس الأسوار" من خلال نفق".

وزعم الموقع العبري، أن سلاح الجو "الإسرائيلي" شن هجوماً على مدخل النفق وأحبط المحاولة.

ويُشار إلى أن الاحتلال شن عدواناً على قطاع غزة في مايو 2021، فيما تصدت له المقاومة خلال 11 يوماً، وفرضت معادلات جديدة ربطت القدس والأقصى بغزة.