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أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم
تراجعت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، رغم صعود "المعدن الأصفر" خلال التعاملات بالأسواق العالمية.
أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
أسعار الذهب اليوم في الكويت
سعر جرام الذهب عيار 24
وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، نحو 18.71 دينار (61.21 دولار)، بحسب موقع "gold-price-today".
سعر جرام الذهب عيار 21
وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، إلى 16.37 دينار (53.56 دولار).
أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
سعر جرام الذهب عيار 18
وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، نحو 14.03 دينار (45.91 دولار).
أسعار الذهب الاقتصادي
وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.91 دينار (35.71 دولار).
أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت
وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال تعاملات اليوم، نحو 581.89 دينار (1904 دولارا).
فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 130.98 دينار (428.47 دولار).
أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022
أسعار الذهب اليوم عالميا
وارتفع سعر الذهب الفوري، عالمياً، بنسبة 0.2٪ إلى 1902.31 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1902.30 دولارًا.