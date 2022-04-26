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أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

تراجع أسعار الذهب في الكويت اليوم

تراجعت أسعار الذهب في الكويت، اليوم الثلاثاء 26 أبريل/نيسان 2022، رغم صعود "المعدن الأصفر" خلال التعاملات بالأسواق العالمية.

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم في الكويت

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في الكويت، نحو 18.71 دينار (61.21 دولار)، بحسب موقع "gold-price-today".

سعر جرام الذهب عيار 21

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 21 (الأكثر تداولًا في الأسواق) في الكويت اليوم، إلى 16.37 دينار (53.56 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر جرام الذهب عيار 18

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في الكويت، نحو 14.03 دينار (45.91 دولار).

أسعار الذهب الاقتصادي

وعن أسعار الذهب الاقتصادي اليوم في الكويت، سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 10.91 دينار (35.71 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الأوقية والجنيه الذهب اليوم في الكويت

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم في الكويت، خلال تعاملات اليوم، نحو 581.89 دينار (1904 دولارا).

فيما بلغ متوسط سعر الجنيه الذهب اليوم في الكويت (8 جرامات من عيار 21)، نحو 130.98 دينار (428.47 دولار).

أسعار الذهب في الكويت اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار الذهب اليوم عالميا

وارتفع سعر الذهب الفوري، عالمياً، بنسبة 0.2٪ إلى 1902.31 دولارًا للأونصة، بينما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي بنسبة 0.3٪ إلى 1902.30 دولارًا.