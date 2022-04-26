زيارة أمنية "اسرائيلية" لمصر بحثت صواريخ غزة والاقصى..  فعلى ماذا تم الاتفاق ؟

كشفت إذاعة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، عن اجتماعات جرت الأسبوع الماضي، في مصر، لمناقشة التوترات في المسجد الأقصى، وإطلاق الصواريخ من غزة .

وقالت إذاعة الجيش: "على خلفية التوترات الأمنية، قام مسؤولون كبار في الجيش، بينهم قائد شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" اللواء أهارون حاليفا، بزيارة مصر الأسبوع الماضي".

وأضافت: "التقى حاليفا بكبار الضباط في مؤسسة الأمن المصرية لمناقشة التوترات في الأقصى وإطلاق الصواريخ من غزة".

وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه في إسرائيل وصفوا تلك الاجتماعات بأنها "ناجحة".

وفي سياق آخر، قررت السلطات الإسرائيلية، مساء أمس الاثنين، إعادة فتح معبر بيت حانون "إيرز" أمام العمال والتجار من قطاع غزة بعد إغلاقه لأيام.

وقالت القناة الـ13 العبرية، إنه "بعد تقييم الوضع الامني، تقرر ليلة أمس استئناف دخول العمال والتجار من غزة الى اسرائيل عبر معبر "ايرز" اعتبارا من اليوم الثلاثاء 26 نيسان 2022".

وكانت سلطات الاحتلال أغلقت الحاجز يوم السبت الماضي بدعوى إطلاق صواريخ من قطاع غزة، حتى قررت مساء أمس إعادة فتحه هذا الصباح.

وربط وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس ، استمرار التسهيلات الاقتصادية لغزة ومنها دخول العمال إلى مناطق الخط الأخضر، بالهدوء الأمني.