الدفاع الروسية تصيب عشرات الأهداف العسكرية الأوكرانية خلال 24 ساعة

أصابت القوات الجوية الروسية، اليوم الثلاثاء، 87 هدفا عسكريا أوكرانيا خلال 24 ساعة الماضية، فيما دمرت قوات الصواريخ منظومتين "إس-300" للدفاع الجوي ومنصة لإطلاق صواريخ "توتشكا أو" التكتيكية.

وتمكنت القوات الروسية، إصابة أربع منشآت عسكرية في أوكرانيا، منها منطقتان لتمركز القوات والمعدات، ومستودعان للذخيرة في مقاطعة خاركوف، بصواريخ عالية الدقة.

وأدت تلك الضربات إلى مقتل حوالي 500 فرد من الجيش الأوكراني وتدمير 59 قطعة من المدرعات والمدفعية والمركبات، بالإضافة إلى تصفية أكثر من 60 مقاتلا من كتيبة "دونباس" القومية المتطرفية في جمهورية دونيتسك.

وقال المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف: إنه "تم تدمير منصتي إطلاق تابعتين لمنظومتي الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M1 وOsa AKM، ومستودعين للذخيرة في دونيتسك".

ونفذت القوات الصاروخية والمدفعية الروسية، 1299 مهمة نارية خلال اليوم الماضي، وشملت الأهداف المدمرة 37 مركز قيادة، و114 نقطة محصنة للقوات الأوكرانية، و983 منطقة لتمركز القوات والمعدات، و139 موقعا للمدفعية و21 مستودع ذخيرة.

وأشارت الدفاع الروسية، إلى ان الدفاعات الجوية أسقطت 13 طائرة بدون طيار أوكرانية، فيما قامت منظومات من طراز Buk-M1 للصواريخ مضاد للطائرات بتدمير صاروخين أوكرانيين "توتشكا أو" في الجو في مقاطعتي زابوروجيه وخاركوف.

ودمرت القوات الرسمية، 141 طائرة و110 مروحيات، و583 طائرة مسيرة، و269 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و2576 دبابة ومدرعة أخرى، و287 راجمة صواريخ، و1111 قطعة من المدفعية الميدانية ومداف الهاون و2392 مركبة عسكرية خاصة، منذ بدء الحرب الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022.