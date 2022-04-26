لبنان.. ورقة نقدية جديدة من فئة الـ5000 ليرة في التداول

أعلن مصرف لبنان، اليوم الثلاثاء، سيضع في التداول اعتباراً من تاريخ ٢٠٢٢/٤/٢٦ ورقة نقدية جديدة من فئة الـ/ 5000 ، ل.ل (خمسة آلاف ليرة) موقعة من حاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامه والنائب الاول لحاكم مصرف لبنان الدكتور وسيم منصوري.

ونشر مصرف لبنان، مواصفات الورقة النقدية الجديدة هي التالية:

۱- تاريخ الإصدار: إن تاريخ إصدار الورقة النقدية الجديدة هو 1 نیسان ۲۰۲۱ - الشاعر: إن قياس الورقة النقدية الجديدة هو ذات قياس الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفتنة عينها 3- اللون: إن لون الورقة النقدية الجديدة هو ذات لون الورقة النقدية المتداولة حاليا من الفئة عينها.

4- سمات الأمارة إن سمات الأمان البصرية الموجودة على الورقة النقدية الجديدة هي ذاتها الموجودة على الورقة النقدية المتداولة حالياً من الفئة عنها، باستثناء خيط الأمان الذي تم تطويره بحيث أصبح رماني اللون ويحتوي على رسوم هندسية تتحرك عند تحريك الورقة بشكل عامودي.

وأشار المصرف اللبناني، إلى أن الأوراق النقدية توضع الجديدة في التداول إلى جانب الأوراق المتداولة حاليًا من الفئة ذاتها.