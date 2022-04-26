بالصور الجهاد يحيى ذكرى الشهيدين عجاج في طولكرم

زار وفد من قادة ومحرري حركة الجهاد الإسلامي منزل ذوي الشهيدين المجاهدين: أحمد فتحي عجاج وعزمي عادل عجاج في بلدة صيدا قضاء طولكرم المحتلة، واللذين استشهدا بعد خوض معركة مشرّفة مع قوات الاحتلال في 30 مارس 2002م.

وقال القيادي المحرر خضر عدنان في كلمة له، إننا نتشرف بذوي الشهيد أحمد عجاج من قادة سرايا القدس وأبطالها في بلدة صيدا عرين الجهاد عام 2002م، مستذكراً سيرة الشهدين المجاهدين ودورهما البطولي في مقاومة الاحتلال.

ودعا القيادي عدنان بالرحمة للشهداء، وأن يلحقنا بهم صادقين على طريق الحق والجهاد والمقاومة غير مدبرين، سائلاً الله الحرية لجميع الأسرى وأسرى بلدة صيدا وللقائد خليل العواودة والأسرى الجرحى معتصم رداد ونور الجربوع في سجون الاحتلال.

وفي ذات الإطار زار وفد الحركة مساء أمس منزل عائلة الأسير المجاهد الجريح نور الجربوع، في مخيم جنين عقب تواتر الأخبار عن تدهور حالته الصحية في سجون الاحتلال.

ودعا القيادي المحرر خضر عدنان جماهير شعبنا وأهالي مخيم جنين إلى المشاركة في التضامن والإسناد للأسير البطل نور الجربوع، سائلاً الله الشفاء لجرحى مخيم جنين الذين اصيبوا في مواجهة اقتحامات قوات الاحتلال.











