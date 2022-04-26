خبير اقتصادي يفجر مفاجأة بشأن سعر صرف الدولار في الأيام  والأشهر المقبلة في فلسطين

توقع الخبير الاقتصادي أسامة نوفل، بارتفاع ملحوظ على سعر الدولار الأمريكي مقابل الشيكل "الإسرائيلي" في الأيام المقبلة، لا سيما مع إعلان البنك المركزي الإسرائيلي، أمس، تخفيض حصة الاحتياطات الأجنبية من عملة الدولار.

وقال الخبير الاقتصادي، نوفل، لـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، اليوم الثلاثاء: "إن المؤشرات الاقتصادية الحالية تشير إلى إمكانية ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل، بحيث يصل 3.35 شيكل، ومن الممكن أن نصل إلى 3.40 في الأجل الأطول".

وأضاف أن القرار "الإسرائيلي" الأخير بشأن تخفيض حصة احتياطات الدولار جاء بعد اندلاع الأحداث الأخيرة في الضفة والقدس وسط تخوفات "إسرائيلية" من زعزعة الائتلاف الحكومي على الاستمرار في الحكم، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية والأوكرانية.

وأشار نوفل، إلى أنه يوجد توقعات لدى البنك المركزي "الإسرائيلي" في استمرار ارتفاع سعر الدولار مقابل الشيكل إلى أن يصل 4.4 وذلك في الأشهر المقبلة، وهذا مرتبط باستمرار البنك المركزي الأمريكي الفدرالي في ارتفاع سعر الفائدة، دون تدخل من "إسرائيل".

وذكر أن البنك الفدرالي الأمريكي رفع سعر الفائدة مؤخرًا من أجل كبح التضخم في الولايات المتحدة، وهو ما رفع سعر الدولار مقابل العملات الأجنبية الأخرى من ضمنها الشيكل.

ولفت نوفل، إلى أنه في عام 2021 وضع البنك "الإسرائيلي" خطة لشراء 30 مليار دولار لكبح جماح ارتفاع الشيكل مقابل الدولار، بعد أن اشتكى المصدرين "الإسرائيليين" من أن قوة الشيكل ستؤثر سلبًا على عملية القدرة التنافسية للمنتجات "الإسرائيلية" في الخارج.

الجدير بالذكر، فقد وصل سعر الدولار مقابل الشكيل، في صبيحة هذا اليوم، 3.29 شيكيل.

يشار إلى أن البنك المركزي الإسرائيلي، قد أعلن، يوم أمس، عن إجراء تغييرات كبيرة تخص الاحتياطات الأجنبية، شملت خفض حصة الدولار في احتياطاته الأجنبية وشراء المزيد من العملة الصينية وعملات أخرى، إذ تمتلك "إسرائيل" حوالي 200 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية.