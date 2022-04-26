الجهاد تشارك بتأبين الشهيد نادر الريان في نابلس

شارك وفد من حركة الجهاد الإسلامي في تأبين الشهيد البطل نادر الريان، مساء أمس الاثنين 25-4-2022م، في مخيم بلاطة بمحافظة نابلس.

وكان وفد من كوادر وشباب حركة الجهاد الإسلامي مع جماهير شعبنا من محافظة نابلس، قد شاركوا في حفل تأبين الشهيد نادر الريان، وفاءاً لذوي الشهيد وعائلته الكريمة الذين قدموا فلذة كبدهم على طريق النصر والتحرير.

ورفعت خلال حفل التأبين صور الشهيد نادر ريان إلى جانب صور عدد من الشهداء الأبطال الذين ارتقوا مؤخراً في الضفة الغربية المحتلة.

وأقيمت عدة فعاليات في تأبين الشهيد الريان، تضمنت عرضاً عسكرياً لمقاتلي المقاومة الفلسطينية، وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي.

يشار إلى أن الشهيد نادر هيثم الريان (17 عاماً) استشهد متأثراً برصاص قوات الاحتلال بتاريخ 15-3-2022م، خلال اقتحامها لمخيم بلاطة بنابلس.