الزهار: مؤتمر صنعاء يشهد على مصداقية اليمنيين في نصرة الأقصى

أكد القيادي في حركة حماس د. محمود الزهار، أن المؤتمر الذي يقام في صنعاء يشهد على مصداقية اليمنيين وسَبْقِهم في الفضل لنصرة الأقصى في هذه المرحلة التاريخية وهو محط فخر للفلسطينيين.

أشاد الزهار بتصدي القائمين على المؤتمر للمصطلحات المضللة وفي مقدمتها "التطبيع" وكأن استهداف فلسطين وقتل شعبها وطرده شيء طبيعي.

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية ليست قضية الفلسطينيين وحدهم وليست قضية قُطر أو دولة أو إقليم ولكنها قضية كل المسلمين.

وأشار إلى أن من يحاولون حرف وتضليل الناس بما يسمى بالعقيدة الإبراهيمية هم على خلاف الصحيح من أن الدين عند الله الإسلام.

وعبر الزهار عن شكره للقائمين على مؤتمر (فلسطين قضية الأمة المركزية) الذي أكد على ثوابت القضية الفلسطينية.