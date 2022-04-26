سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022، وينشر لكم موقع وكالة فلسطين اليوم الإخبارية في هذا المقال أسعار الدولار واليورو في الجزائر، ويبحث عنه الكثير من المتابعين في الجزائر ويبحثون عنه باستمرار، وبعد زيادة البحث عن الموضوع، قررنا كتابة هذا المقال.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

أسعار العملات في الجزائر اليوم

واصل اليورو تراجعه في الجزائر، في تعاملات اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022 لدى السوق الموازية (السوداء)، والبنك المركزي.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر اليورو اليوم في الجزائر

وتراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي لمستوى 154.70 دينار للشراء و154.77 دينار للبيع، مقابل 155.27 دينار للشراء و155.35 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب موقع بنك الجزائر (البنك المركزي الجزائري).

سعر اليورو السوق السوداء

كما تراجع سعر اليورو اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) ليصل عند 193.14 دينار للشراء، و195.28 دينار للبيع، مقابل 193.94 دينار للشراء، و196.10 دينار للبيع خلال تعاملات أمس بحسب موقع اكستشينجريتس 247.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدولار في الجزائر

فيما واصل سعر الدولار ارتفاعه هو الاخر لليوم الثاني على التوالي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 144.15 دينار للشراء، و144.16 دينار للبيع مقابل 143.69 دينار للشراء، و143.70 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

الدولار في السوق السوداء

في حين حافظ سعر الدولار اليوم في الجزائر على مستواه لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) عند 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الجنيه الإسترليني

وهبط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليبلغ 183.70 دينار للشراء، و183.76 دينار للبيع مقابل 185.55 دينار للشراء، و185.84 دينار للبيع خلال تعاملات اليوم السابق.

وتراجع سعر الجنيه الإسترليني اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) بنحو طفيف ليصل إلى 229.73 دينار للشراء، و232.28 دينار للبيع، مقابل 230.4 دينار للشراء، و232.96 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الريال السعودي في الجزائر

وصعد سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي عند مستوى 38.43 دينار للشراء، و38.44 دينار للبيع مقابل 38.31 دينار للشراء، و38.319 دينار للبيع خلال تعاملات يوم الإثنين.

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع، وهي نفس الأسعار خلال تعاملات الوم السابق.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدرهم الإماراتي

وانتعش سعر الدرهم الإماراتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي ليصل إلى 39.24 دينار للشراء، و39.25 دينار للبيع.

وحافظ سعر الدرهم الإماراتي مقابل الدينار الجزائري لدى السوق الموازية (السوداء) على مستواه عند 49 دينارا للشراء، و49.55 دينار للبيع.

سعر الدولار واليورو في الجزائر اليوم الثلاثاء 26 أبريل 2022

سعر الدينار الكويتي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى البنك المركزي نحو 471.23 دينار للشراء، و471.90 دينار للبيع.

وارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم في الجزائر لدى السوق الموازية (السوداء) ليبلغ 588.80 دينار للشراء، و595.34 دينار للبيع مقابل 588.36 دينار للشراء، و594.9 دينار للبيع خلال تعاملات أمس.